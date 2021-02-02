Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тыс. га леса

СИДНЕЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка трех десятков жилых домов были уничтожены на западном побережье Австралии в результате масштабного лесного пожара, охватившего площадь более 6 тыс. гектаров. Об этом во вторник сообщает местное издание WA Today.

По его данным, неконтролируемый лесной пожар вплотную приблизился к жилым районам и уничтожил около 30 жилых домов в городе Суон, расположенном в 40 км к северо-востоку от Перта. Порядка 400 человек были вынуждены покинуть свои дома и находятся в эвакуационных центрах штата Западная Австралия, административным центром которого является Перт.

Как отметил комиссар региональной пожарной службы (DFES) Крейг Уотерс, за прошедшую ночь площадь возгорания значительно возросла, и ее периметр достиг 60 км. Для тушения огня были мобилизованы более 300 пожарных, которым также помогают волонтеры и рейнджеры департамента охраны дикой природы и биоразнообразия.

Пожар пока не удается локализовать, и борьбу с огнем значительно затрудняет сильный ветер и сухая жаркая погода, установившаяся на западном побережье континента. Сведений о пострадавших среди населения не поступало.