Министру строительства Башкирии предъявили обвинение в превышении полномочий

УФА, 2 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву в превышении полномочий, он подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау при том, что работы не были завершены. Объект не пригоден для использования, ущерб превысил 95 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

"Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В настоящее время он является министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, зная, что на объекте проведены пусконаладочные работы. На основании подписанных чиновником документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, хотя фактически они не пригодны для использования. "В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей. В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", - добавили в СК.

Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства и архитектуры Башкирии в декабре 2020 года, до этого с 2016 года возглавлял ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан", которое выступает государственным заказчиком при строительстве социальных и других объектов на территории республики.