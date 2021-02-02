В самарской школе во время конфликта подожгли куртку на девочке

САМАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после конфликта школьников в Самаре, во время которого один из учеников поджег куртку на своей однокласснице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры по Самарской области.

"Прокуратура Красноглинского района Самары проводит проверку по факту конфликта школьников на почве успеваемости в школе", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, 25 января после уроков ученик сначала облил куртку одноклассница антисептиком, а зачем поджег. Ребенок не пострадал, одежда была повреждена. Родители обратились в полицию, которая начала доследственную проверку, результаты которой прокуратура взяла на контроль.

После проверочных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности, сообщили в пресс-службе.