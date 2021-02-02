В Хабаровском крае отловили тигрицу после инцидента с гибелью человека

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Охотоведы в Хабаровском крае отловили тигрицу, которая, как предполагается, убила человека. Об этом ТАСС сообщили в администрации Ванинского района.

Инцидент произошел в середине января в тайге за 160 км от Ванино в сторону Хабаровска в верховьях реки Буту. В тайге нашли тело мужчины. Вероятной причиной смерти стало нападение тигра, на место была отправлена группа специалистов.

"В нашем районе отловили тигрицу, которая, по предварительной информации, напала на человека. Ее усыпили, сейчас проводится соответствующая экспертиза", - сказал представитель районной администрации.

Он добавил, что тигрицу отловили далеко от места происшествия.



