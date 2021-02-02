Следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве спортобъекта под Орлом

ОРЕЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании по факту мошенничества при строительстве футбольного поля в Орловском районе Орловской области, размер ущерба составил свыше 5 млн 600 тыс. рублей. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"Следственной частью следственного управления регионального УМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что генеральный директор компании, занимающейся строительством футбольного поля в Орловском районе области, с июля 2019 года по июль 2020-го, используя служебное положение, вносил ложные сведения в акты о приемке выполненных работ и акты освидетельствования скрытых работ об использовании стройматериалов. При этом по факту были использованы материалы с более низкой стоимостью. "Тем самым гражданин причинил материальный ущерб на сумму свыше 5 млн 600 тыс. рублей, выделенных в рамках реализации федеральной программы", - пояснили в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.