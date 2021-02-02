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Адвокат заявил, что Навальный уведомлял ФСИН о невозможности прибыть на регистрацию

Вадим Кобзев также попросил приобщить справку о здоровье Алексея Навального из берлинской клиники Charite и подтверждение того, что он находился там на лечении
Алексей Навальный Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный уведомлял ФСИН о невозможности прибыть на плановую регистрацию, когда уезжал в отпуск из Московского региона. Об этом в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу "Ив Роше", сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

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"Прошу суд приобщить уведомление защиты Навального во ФСИН, в котором предупреждается, что он не сможет приехать отметиться 9-10 января, так как находится в плановом отпуске за пределами Московского региона. Это уведомление приняли во ФСИН, при этом в зале находится должностное лицо, которое его приняло",- сказал он. Адвокат также попросил приобщить справку о здоровье Навального из берлинской клиники Charite и подтверждение того, что он находился там на лечении. "Он вернулся в Россию сам. Если бы мой подзащитный не был задержан в Шереметьево, он бы сам пришел во ФСИН", - сказал адвокат.

Теги
Россия
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