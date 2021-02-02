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Житель Калининградской области получил 12 лет колонии за насилие над трехлетним ребенком

В суде мужчина отрицал свою вину

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Калининградской области приговорил 56-летнего местного жителя к 12 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трехлетней внучки его сожительницы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В Калининградской области 56-летний мужчина признан судом виновным в надругательстве над трехлетней внучкой сожительницы . Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия основного наказания сроком на 1 год", - говорится в сообщении на сайте управления.

Установлено, что 23 марта 2020 года осужденный, находясь в квартире по месту жительства, совершил действия сексуального характера в отношении трехлетней внучки своей сожительницы, гостившей у них. Действия мужчины квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла понимать фактический характер и общественную опасность происходящего. Физического вреда ребенку в результате действий обвиняемого не причинено.

О случившемся девочка через несколько дней рассказала матери, а та обратилась с заявлением в следственные органы регионального управления Следственного комитета. На стадии предварительного следствия подсудимый вину признал, однако в суде от признательных показаний отказался и отрицал свою вину. Суд счел доказательства, представленные следствием, убедительными и признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном статьей "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

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