На Ставрополье десять участников преступного сообщества похитили более 276 тонн нефти

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту хищения почти 276 тонн нефти участниками преступного сообщества на Ставрополье. Ущерб превысил 4,6 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 3, п. "а" ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 158 (покушение на совершение кражи) УК РФ. Установлены личности организатора и девяти соучастников", - говорится в сообщении. Отмечается, что организатор и трое участников преступного сообщества заключены под стражу, один находится под домашним арестом. В отношении остальных фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием установлено, что злоумышленники совершили 16 эпизодов краж сырой нефти в Левокумском районе и Нефтекумском городском округе. Действовали они по заранее подготовленному плану согласно распределенным между собой ролям. В общей сложности участникам преступного сообщества удалось похитить сырье общим объемом более 276 тонн на сумму более 4,6 млн рублей.

"С использованием подложных товарно-транспортных накладных производилась транспортировка похищенной нефти на специально оборудованных грузовых автомобилях в места отстоя, а затем в другие регионы России для последующего сбыта", - сказано в пресс-релизе.

Ведомство сообщает, что в ходе обысков сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка по месту жительства фигурантов обнаружено оборудование и необходимые предметы, используемые для осуществления несанкционированной врезки в трубы нефтепровода и другие вещественные доказательства.