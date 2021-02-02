В Смоленске возбудили уголовное дело из-за смерти участника треш-стрима

ТАСС, 2 февраля. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Смоленске, где во время прямого эфира в социальной сети один из участников треш-стрима умер от передозировки алкоголем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"По данному делу следственными органами СК России по Смоленской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, доследственная проверка началась 29 января. Некоторые СМИ опубликовали материалы о том, что в одной из социальных сетей мужчина создал канал, на котором организовал прямые эфиры. Он склонял участников к злоупотреблению спиртными напитками. Один из них умер во время трансляции, на которой пил алкоголь за пожертвования от подписчиков.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время следователи устанавливают личность организатора прямых эфиров, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.