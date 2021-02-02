В Оренбуржье водителю автобуса назначили 2 года принудительных работ за наезд на ребенка

ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Ясненский районный суд Оренбургской области вынес во вторник приговор водителю автобуса, допустившему наезд на ребенка, говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее ТАСС сообщал, что автобус насмерть сбил восьмилетнюю девочку на переходе в городе Ясный Оренбургской области в октябре 2020 года. Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Суд с учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, который положительно характеризуется, имеет устойчивые социальные связи, добровольно частично возместил моральный вред в размере 300 тыс. рублей, совершил впервые неосторожное преступление средней тяжести, назначил осужденному 2 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства с отбыванием наказания в исправительном центре. Суд также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы суда, водитель признал вину полностью и раскаялся в содеянном. В ходе судебного заседания мать погибшего ребенка также заявила гражданский иск к подсудимому о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

"Поскольку осужденный на момент совершения преступления являлся водителем автобуса АО "Оренбургские минералы", гражданский иск передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства для определения надлежащего ответчика", - уточняется в сообщении.