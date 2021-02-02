Суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера за пранк о коронавирусе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник вернул в прокуратуру дело блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл приступ коронавирусной инфекции в вагоне поезда метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении Джаборова К. С., Исаченко А. А. и Мелехова С. Д., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) возвращено прокурору для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу", - сказали в суде.

Джаборов был задержан 8 февраля 2020 года, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не проживет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель ходатайствовал о его аресте.

Столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене 2 февраля 2020 года. В вагоне поезда молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.