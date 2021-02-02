В Вологодской области двое взрослых погибли в ДТП с "Камазом"

ВОЛОГДА, 2 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, один - пятилетний мальчик - травмирован в результате автомобильной аварии, произошедшей во вторник днем в Бабушкинском районе Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Сегодня около 10:50 мск в Бабушкинском районе на 151-м километре автодороги Тотьма - Никольск произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем "Камаз", при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю "Лада Гранта". В результате ДТП погибли водитель "Лады", мужчина 1986 года рождения, и его пассажир - женщина 1988 года рождения. Еще один пассажир "Лады" - пятилетний мальчик - доставлен в Тотемскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МВД, характер полученных ребенком травм, причины и обстоятельства уточняются.