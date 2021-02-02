Число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Бухаресте достигло 10

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Количество погибших после пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло 10. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения.

Речь идет о 80-летнем мужчине с тяжелой формой COVID-19, который после пожара был переведен в отделение интенсивной терапии бухарестской Университетской больницы и подключен к аппарату ИВЛ. Всего пять пациентов погибли непосредственно в пожаре, а другие пять - после перевода в другие больницы.

Пожар произошел в пятницу утром на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека. Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша - одна из крупнейших румынских больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

В субботу и воскресенье в румынской столице прошли акции протеста в связи с гибелью пациентов в результате пожара, демонстранты требовали отставки министра здравоохранения Влада Войкулеску. Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны, заявив, что в румынских больницах есть структурные проблемы. По данным Минздрава, в последние два месяца в отделениях интенсивной терапии румынских больниц были проведены 292 проверки, в результате которых было обнаружено 1 921 нарушение в области противопожарной безопасности, из которых до сих пор устранены лишь 138.

За прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 12 676 человек, умерли 111. Всего в Румынии заразились 732 732 человека, 678 473 инфицированных вылечились, 18 513 умерли.