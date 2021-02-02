NBC: на востоке США четыре человека погибли во время снегопадов

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Последствия сильных снегопадов, обрушившихся на восточное побережье США, привели к гибели четырех человек. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.

По ее данным, 67-летняя женщина умерла от переохлаждения, заблудившись во время метели в Аллентауне (штат Пенсильвания). Еще три человека погибли в результате вызванных погодными условиями ДТП. Одно из них произошло в штате Мэриленд, еще два - в Пенсильвании.

Как сообщалось ранее, снегопады привели к отмене сотен авиарейсов в аэропортах Нью-Йорка и соседнего штата Нью-Джерси. Высота снежного покрова в Ньютоне (штат Нью-Джерси) превысила 0,8 м. Это самый высокий показатель на восточном побережье страны.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в воскресенье вечером распорядился ввести в городе чрезвычайное положение в преддверии снежной бури. Власти штата Коннектикут из-за непогоды были вынуждены отложить вакцинацию от коронавируса около 10 тыс. человек. В Нью-Джерси также введено чрезвычайное положение и временно закрыты шесть центров вакцинации.