AP: неизвестный застрелил шесть человек в Оклахоме

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в доме в городе Маскоги (штат Оклахома). Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, ночью в полицию поступило сообщение о звуке выстрелов в доме. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали человека с оружием, в доме были обнаружены пять тел - мужчины и четырех детей. Кроме того, были ранены женщина и ребенок, который позднее умер в больнице. За жизнь единственной выжившей борются врачи.

Информации о личности задержанного и возможных деталях произошедшего пока не приводится.