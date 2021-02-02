СМИ: сотрудник ФБР погиб при попытке провести обыск в частном доме

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один сотрудник Федерального бюро расследований США погиб в результате стрельбы при попытке провести обыск в одном из жилых домов в штате Флорида. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Miami Herald со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По его данным, инцидент произошел примерно в 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) в городе Санрайз (штат Флорида). Сотрудники ФБР, один из которых был застрелен на месте, пытались провести обыск в доме. Хозяин жилища, предположительно, хранил видеоматериалы сексуального характера с участием детей.

Источники издания не исключают, что в инциденте также пострадал или погиб второй агент ФБР. В общей сложности пострадали не менее пяти правоохранителей.