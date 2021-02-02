Суд в Петербурге арестовал участника митинга за нападение на полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО Кирилла Богданова, задержанного после несогласованной акции в Санкт-Петербурге в воскресенье, во время которой было применено насилие в отношении полицейского. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Под стражу Богданов заключен до 30 марта, вину он признал. Ему уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи считают, что он во время акции на Сенной площади ударил правоохранителя. В полиции ранее подтвердили, что сотрудник достал табельный пистолет, отметив при этом, что он действовал законно и пресекал этим агрессию.

Богданов просил у суда не заключать его под стражу, мотивировав это тем, что скрываться не намерен, а у него на иждивении находятся пожилые родственники.

Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 31 января, были задержаны десятки ее участников. По последним данным, суды в Петербурге назначили административное наказание более чем 540 ее участникам, в том числе почти 200 человек отправлены под административный арест. После акции возбудили два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Евгению Туганкову, также задержанному за нападение на сотрудника ОМОНа на Пионерской площади, Ленинский районный суд во вторник продлил по ходатайству прокурора срок задержания на трое суток. Решение об избрании меры пресечения в отношении него пока не принято.