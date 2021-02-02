Трое детей провалились под лед на пруду в Нижегородской области

ТАСС, 2 февраля. Трое детей провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области. В результате один ребенок утонул, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около 16:35 мск на пруду, который находится на территории базы отдыха у населенного пункта Большое Мокрое. О произошедшем в экстренные службы сообщил очевидец.

"На лед водоема вышли трое ребят. Лед под ними треснул, один мальчик смог выйти на берег самостоятельно. Другого мальчика спас мужчина. К сожалению, один ребенок погиб", - отметили в пресс-службе.

Спасатели достали тело ребенка из водоема. На место трагедии выехали психологи ГУ МЧС по Нижегородской области.