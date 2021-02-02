Суд в Москве продлил арест совладельцев компании Merlion по делу об убийстве и поджоге

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник продлил арест совладельцам компании Merlion по делу об убийстве и поджоге. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил срок содержания под стражей Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Бориса Левина на два месяца, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия", - сказали агентству.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, они не согласны с данным решением. "Суд не принял во внимание и очевидных процессуальных нарушений в рамках расследования дела. Дело было возбуждено и расследовалось Следственным управлением по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве, что никак не соответствует территориальной подследственности уголовного дела и месту совершения преступления, в котором обвиняют наших подзащитных", - говорится в заявлении. В документе также подчеркивается, что несмотря на то, что с момента заключения обвиняемых под стражу в октябре 2020 года, в течение трех месяцев не проведено ни одного следственного действия с их участием, следователи даже не посетили ни одного из них в СИЗО.

Ранее бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - были арестованы судом. Все они обвиняются в поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщалось, фигуранты подозреваются в убийстве бизнесмена в 2015 году в Красногорском районе Московской области. Его убили в собственном доме, после чего сожгли.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. "Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря клевете и заведомо ложным показаниям бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко из-за их отказа выполнить его незаконные требования о выплате ему $4,5 млн", - сказано в заявлении адвокатов.

По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку. Защита добавила, что 6 февраля истекает срок содержания под стражей всех обвиняемых по делу. В 2010 году Левин и другие сотрудники "Евросети" были оправданы судом присяжных по делу о похищении человека и вымогательстве.