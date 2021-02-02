В отношении проникшего на взлетную полосу в Сочи мужчины возбудили административное дело

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Административный протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности составлен на жителя Владивостока, который проник на территорию аэропорта Сочи и бежал к взлетно-посадочной полосе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что необходим наряд полиции по факту проникновения на территорию перрона аэропорта Сочи неизвестного гражданина. Стражи порядка, прибывшие на место, задержали молодого человека и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств произошедшего. В отношении 23-летнего жителя Владивостока составлен административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрещенных предметов при нем не обнаружено. Материалы дела об административном правонарушении будут направлены в мировой суд Адлерского района для принятия решения.

В пресс-службе аэропорта Сочи ТАСС уточнили, что молодого человека задержали, когда он направлялся в сторону взлетной полосы. Также представитель пресс-службы отметил, что нарушитель в "неадекватном состоянии, возможно, под воздействием каких-либо веществ".

"Сейчас выясняется, как он проник на территорию", - добавил собеседник.