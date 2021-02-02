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В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек

Еще пятеро получили ранения, передает агентство "Синьхуа"

ПРЕТОРИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Авария произошла 1 февраля на территории штата Оромия, заявил официальный представитель полиции района Западный Арси Мохаммед Текеса. По его словам, самосвал, в кузове которого находились два десятка человек, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 16 человек погибли, еще пятеро получили ранения.

ДТП произошло спустя три дня после аварии на севере страны, когда при падении автобуса с горной дороги в лощину погибли 24 человека.

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