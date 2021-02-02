МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура считает беспрецедентно мягким первое решение суда по делу "Ив Роше", по которому Алексею Навальному был назначен условный срок. Об этом журналистам заявила прокурор Екатерина Фролова после выездного заседания Симоновского суда во вторник, в ходе которого было принято решение о замене Навальному условного срока на реальный.

"Мы считаем беспрецедентным снисхождением решение Замоскворецкого суда о назначение условного срока по делу "Ив Роше". Эту позицию мы отстаивали в суде", сказала она.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.