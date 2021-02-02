Суд Киева продлил до 2 апреля арест обвиняемому в убийстве Шеремета

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 апреля меру пресечения в виде ареста обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

"Продлить меру пресечения до 2 апреля включительно", - объявила во вторник судья Оксана Голуб. Она также постановила продлить на два месяца меры пресечения еще двум обвиняемым по делу - Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Кузьменко до 2 апреля останется под домашним арестом, а в отношении Дугарь до этого времени продолжит действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Во вторник в суде несколько депутатов Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" выразили готовность взять Антоненко на поруки, но судья удовлетворила ходатайство прокуратуры. До этого суд исследовал материалы дела, поданные стороной обвинения. Следующее заседание назначено на 15:00 мск 9 февраля.

Павел Шеремет, белорусский, российский и украинский журналист, погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.