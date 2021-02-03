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Дело о вооруженном мятеже банды Басаева на территории Дагестана направлено в суд

Фигурантами дела являются уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края
Здание Генеральной прокуратуры РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Генпрокуратура РФ направила в Южный окружной военный суд уголовное дело участников вооруженного мятежа из банды Шамиля Басаева на территории Дагестана в 1999 году, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"), ст. 279 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 1999 года обвиняемые на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных сил РФ, в результате которого 33 человека погибли, 34 получили ранения. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

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