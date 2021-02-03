В Москве задержаны более 20 подростков ночью на несанкционированной акции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 20 подростков были задержаны на несанкционированной акции в Москве, которая прошла минувшей ночью. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"За сутки на акциях в Москве было задержано более 30 подростков. Из них более 20 задержаны были ночью и доставлены в отделения полиции. Я держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.

Она добавила, что всех детей опросили. На данный момент жалоб от родителей не поступало.

"Те, за кем родители приехали в отделения полиции, уже переданы и отправлены домой", - сказала Ярославская.

Ранее она сообщала, что у Мосгорсуда 2 февраля были задержаны восемь подростков.