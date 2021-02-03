{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержаны более 20 подростков ночью на несанкционированной акции

На данный момент жалоб от родителей не поступало

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 20 подростков были задержаны на несанкционированной акции в Москве, которая прошла минувшей ночью. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"За сутки на акциях в Москве было задержано более 30 подростков. Из них более 20 задержаны были ночью и доставлены в отделения полиции. Я держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.

Она добавила, что всех детей опросили. На данный момент жалоб от родителей не поступало.

"Те, за кем родители приехали в отделения полиции, уже переданы и отправлены домой", - сказала Ярославская.

Ранее она сообщала, что у Мосгорсуда 2 февраля были задержаны восемь подростков.

Теги
Россия
В Петербурге задержан депутат из Ленобласти за покушение на мошенничество
Имя депутата не уточняется
Читать полностью