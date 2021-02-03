В Петербурге задержан депутат из Ленобласти за покушение на мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, обещавший сотрудникам коммерческой фирмы решить их проблемы с полицией, задержан сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге за покушение на мошенничество, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

"Подозреваемый в офисном помещении, расположенном на Большой Разночинной улице, получил от представителя коммерческой структуры, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 155 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что дело по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК РФ о покушении на мошенничество возбудили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу. Имя депутата в сообщении не уточняется.

По данным следствия, задержанный знал о том, что сотрудники регионального главка МВД проводят проверку в отношении фирмы из Ленинградской области. Затем он встретился с представителями компании и сообщил им, что он готов передать полицейским взятку в 3 млн рублей за прекращение проверки и отказ от возбуждения уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.