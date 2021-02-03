В Министерстве безопасности Пермского края и миграционном центре прошли обыски

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду провели обыски в Министерстве территориальной безопасности Пермского края и краевом многофункциональном миграционном центре (ММЦ), сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Сотрудникам правоохранительных органов оказывается полное содействие", - сказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, обыск проводили сотрудники ФСБ. Они изъяли ряд документов, в том числе в кабинете замминистра Игоря Гончарова. Как сообщают издания, оперативники действовали в рамках проверки информации о возможном хищении 5 млн рублей под видом выполнения госконтрактов.

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю пока комментариев не дала.

В данную новость была внесена правка (16:43 мск) - уточняется названия центра в заголовке и первом абзаце