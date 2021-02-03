В Адыгее по подозрению во взятке в 1,1 млн рублей задержали судебного пристава

МАЙКОП, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Адыгея, который подозревается в получении взятки на сумму 1,1 млн рублей. Мужчина задержан, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Республике Адыгея в отношении одного из руководящих сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получении взятки в особо крупном размере"). Взятка оценивается в сумму 1,1 млн рублей. Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемому стало известно о том, что у одного из подчиненных находится исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на 11 земельных участков, принадлежащих 70-летнему жителю Майкопа. Их общая стоимость оценивалась на сумму более 46 млн рублей. В декабре 2018 года подозреваемый, достоверно зная об обязанности должника уплатить в федеральный бюджет исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей суммы взыскания, что эквивалентно 2,8 млн рублей, предложил пожилому человеку за денежное вознаграждение в сумме 1,1 млн рублей поспособствовать в решении вопроса о неуплате указанного сбора, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"С января 2019 года по ноябрь 2020-го лично и через посредника в несколько приемов судебный пристав получил от должника 675 тыс. рублей. В дальнейшем довести свой умысел до конца и получить оставшуюся сумму взятки он не смог по независящим от него обстоятельствам. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.