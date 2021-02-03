В Айдахо разбился военный вертолет

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Три американских военных летчика погибли в катастрофе вертолета UH-60 Black Hawk, произошедшей во вторник вечером в штате Айдахо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице Национальной гвардии этого штата в Twitter.

"Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все три служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет", - говорится в сообщении.

По словам официального представителя Национальной гвардии штата подполковника Кристофера Бордерса, в районе крушения был заметный снегопад. "Это мешало нам вести поиск вертолета", - сообщил он телекомпании ABC. По словам Бордерса, разбившийся Black Hawk и тела членов экипажа были обнаружены вскоре после полуночи. Другие подробности катастрофы пока не разглашаются.