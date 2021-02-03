Сообщение о минировании пяти учебных заведений в Минске не подтвердилось

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании пяти образовательных учреждений в Минске оказалось ложным. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня мы сообщали о появлении анонимного электронного письма, в котором говорилось о минировании пяти учреждений образования в Минске, - сказано в сообщении. - Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено". В милиции сообщили, что личность автора ложного послания устанавливается.

В среду днем милиция сообщила, что проверяет сообщение о минировании гимназий № 2, 11, 38, колледжа искусств им. Ахремчика и школы № 203, расположенных в Первомайском районе Минска.

30 января пресс-служба ГУВД также сообщала, что на электронную почту Белорусской железной дороги поступило сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего из Минска в Стокгольм, и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео", однако саперно-пиротехнические группы службы взрывных устройств не обнаружили.