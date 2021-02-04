Жителя Хабаровска отправили в колонию за ложное сообщение о тротиле в самолете

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске на четыре года отправил в колонию строгого режима местного жителя, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в самолете. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к четыре годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски КГБУЗ "Станция первой медицинской помощи г. Хабаровска" и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и взыскал с осужденного ущерб, причиненный ложным вызовом о готовящемся взрыве", - говорится в распространенном релизе.

35-летнего жителя Хабаровска признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений"). В сентябре прошлого года он позвонил на номер дежурно-диспетчерской службы и сообщил оператору о том, что в хвостовой части одного из самолетов, находящихся на стоянке воздушных судов в хабаровском аэропорту заложено два килограмма тротила. В связи с поступившим сообщением были оповещены все спасательные службы, на место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС. При осмотре самолетов и территории взрывное устройство не обнаружили.