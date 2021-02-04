Почти 50 детских садов в центре Москвы проверили после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские проверили в среду 48 детских садов в центре Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в 11:00 поступило сообщение о "минировании" 48 детских садов в центре Москвы. Учреждения проверены, взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась", - рассказал собеседник агентства. Полиция начала доследственную проверку.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".