Пожар, произошедший в магазине в Ростове-на-Дону, не повредил жилые квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар не повредил жилые квартиры в девятиэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону, где ночью произошло возгорание в магазине на первом этаже. В здании восстановлена подача электроэнергии, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Сейчас жители дома возвращаются в свои квартиры. Их жилье не пострадало от огня. В доме восстановлена подача электроэнергии. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для временного размещения людей власти предоставили два пассажирских автобуса. Некоторым жильцам дома, которые могли отравиться продуктами горения, потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о возгорании в магазине по проспекту Ворошиловскому, 91/1 в Ростове-на-Дону поступило в 03:30 мск. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности. Жилой девятиэтажный дом, в котором находится магазин, самостоятельно покинули 123 человека, еще 96 помогли выбраться пожарные. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области, пострадавших нет.

В тушении пожара принимают участие 91 человек, задействовано 27 единиц техники.