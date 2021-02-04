Ребенок, врезавшийся в дерево во время катания на привязанной к машине ватрушке, умер

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ребенок, который 9 января в Новой Москве врезался в дерево во время катания на ватрушке, привязанной к автомобилю, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В реанимации Морозовской детской городской больницы скончался 15-летний мальчик, который был госпитализирован с переломом костей черепа, отеком мозга, травматическим шоком и другими тяжелыми травмами. Врачи почти месяц боролись за его жизнь. Эти травмы ребенок получил, катаясь на ватрушке за автомобилем", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 9 января в 1-м Миргородском переулке в Москве ребенок 15 лет катался на ватрушке за легковым Ford и на скорости около 60 км/ч ударился о дерево. Водитель покинул место происшествия, но вскоре был задержан. Как выяснилось, он катал за автомобилем сразу двух подростков, а в момент инцидента в салоне автомобиля находился еще один несовершеннолетний.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Однако, в связи с гибелью подростка оно будет переквалифицировано, отметил источник ТАСС. Водитель находится под подпиской о невыезде. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.