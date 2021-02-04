В Волгограде арестован директор водохозяйственного госучреждения по обвинению в коррупции

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора областного госучреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаила Ситникова, обвиняемого в мошенничестве на 76 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

"Постановлением суда в отношении Ситникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что директор обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

По версии следствия, государственное казенное учреждение "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило госконтракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района. Как полагает следствие, Ситников и директор фирмы, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта, в результате чего дирекция произвела необоснованную оплату коммерческой фирме в размере 76,7 млн рублей.

Постановление об избрании меры пресечения Ситникову в законную силу не вступило и может быть обжаловано.