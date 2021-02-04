В Ингушетии число отравившихся угарным газом детей выросло до девяти

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту отравления угарным газом двух семей в одном многоквартирном доме в Назрани. Количество отравившихся выросло до девяти человек - помимо семерых детей, пострадали также двое взрослых, говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в ночь на четверг в Назрани в многоквартирном доме угарным газом отравились семеро детей. В 22:47 мск поступило сообщение об отравлении троих детей, а в 02:54 мск - еще четверых детей. По прибытии работников газовой службы в ходе осмотра было выявлено, что причиной отравления послужила вентиляция тяги дымохода подъезда.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления 4 февраля 2021 года угарным газом двух семей в одном подъезде многоквартирного жилого дома по улице Московской в Назрани, из которых двое взрослых и семеро детей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все пострадавшие госпитализированы в медучреждения. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

В новость были внесены изменения (10:58 мск) - меняется число пострадавших.