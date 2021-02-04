Ростовский чиновник получил условный срок за приватизацию выделенного для ЧМ-2018 участка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил бывшего председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Аксайского района Сергея Дзюбу к двум годам условного лишения свободы за незаконную приватизацию земельного участка, который был выделен под строительство объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Суд установил, что в феврале 2015 года мужчина незаконно приватизировал муниципальный земельный участок, зарезервированный под строительство объектов инфраструктуры при подготовке к чемпионату мира по футболу. При этом участок не был выставлен на торги и был приобретен по многократно заниженной цене. В результате действий экс-чиновника бюджету района был нанесен ущерб в размере 65 млн рублей.

"По решению Аксайского районного суда Ростовской области Дзюбе назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе, отметив, что приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В отношении Дзюбы продолжается расследование уголовного дела по 16 аналогичным эпизодам. Следствие оценивает ущерб от его действий в 270 млн рублей.