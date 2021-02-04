В ходе незаконной акции в центре Москвы 2 февраля пострадал полицейский

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ссадины и травму головы в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 2 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 2 февраля при выполнении служебных обязанностей на несанкционированный акции в центре Москвы пострадал полицейский. У него раны головы и ссадины", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, полицейский служит в специализированном полку полиции, который создан в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. По данному факту СК проводит проверку.

Во вторник после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре Москвы и устроили несанкционированные митинги. Полиция предупредила, что акции незаконны, и пресекла их проведение.

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