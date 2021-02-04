В Москве задержан мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции 23 января

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Мурманской области, ударившего полицейского на несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Задержан житель Мурманской области 1989 года рождения. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину", - сказала она. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, 23 января на несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади он несколько раз ударил сотрудника полиции. Он стал десятым по счету задержанным в рамках уголовных дел о противоправных действиях на несогласованной акции в центре Москвы 23 января.