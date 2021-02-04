СК просит арестовать распылившего газ в лицо полицейскому на акции 31 января в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следствие просит Пресненский суд Москвы взять под стражу задержанного на акции 31 января 23-летнего мужчину, распылившего газ из баллончика в лицо полицейскому. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гринч-Романова П. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 2 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

23-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 31 января 2021 года агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое баллончика.