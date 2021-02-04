СК просит арестовать нанесшего удары сотруднику ОМОН на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следствие просит Пресненский суд Москвы взять под стражу мужчину, нанесшему удары сотруднику ОМОН на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 ("Насилие по отношению к представителю власти") УК РФ, сроком до 3 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти две тысячи человек.