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Житель Новосибирска избил фельдшера скорой помощи

Мужчина напал на медика в тот момент, когда тот расспрашивал выпавшую из окна девушку об обстоятельствах произошедшего

ТАСС, 4 февраля. Следственный комитет в Новосибирске проверит сообщения СМИ об избиении молодым мужчиной фельдшера скорой, приехавшего на вызов. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что скорая помощь приехала на вызов к девушке, выпавшей из окна квартиры. Когда медик попытался выяснить у пострадавшей обстоятельства, при которых она получила травму, ее сожитель ударил фельдшера по лицу.

"По делу СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки также выяснят обстоятельства, при которых девушка упала с высоты, добавили в СК.

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