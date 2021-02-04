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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае смягчили меру пресечения

Суд заменил содержание под стражей на запрет определенных действий

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигурантам уголовного дела о прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, где в октябре 2019 года погибли 20 человек, изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

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"Сегодня Курагинский районный суд избрал обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейбе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более 6 месяцев с момента поступления дела в суд. В качестве запретов определенных действий - запрет покидать место жительства, находиться в районе работ на реке Малая Сейба, запрет на общение со свидетелями и потерпевшими, запрет на использование мобильной связи и интернета", - сообщили в суде.

В суде уточнили, что мера пресечения избрана на два месяца - до 4 апреля 2021 года. По этому делу опрошены 28 потерпевших из 32.

После прорыва дамб в октябре 2019 года были арестованы гендиректор артели "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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