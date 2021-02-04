Замначальника отдела МВД в Башкирии подозревается в посредничестве при даче взятки

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии и 58-летнего жителя Уфы. Они собирались передать взятку в 12,5 млн рублей для прекращения расследования в отношении предпринимателя, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД России по Уфимскому району и 58-летнего жителя города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, житель Уфы вступил в сговор с заместителем начальника отдела полиции для прекращения уголовного преследования знакомого предпринимателя по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. Бизнесмен передал ему 12,5 млн рублей. "В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", - добавили в СК.

МВД Башкирии проводит служебную проверку по данному факту.