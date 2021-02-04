Мособлсуд 18 февраля рассмотрит жалобу на приговор экс-главы Серпуховского района Шестуна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский областной суд 18 февраля проверит законность приговора бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по жалобе на приговор в отношении Александра Шестуна назначено к рассмотрению в Мособлсуде на 10:00 мск 18 февраля", - сказал собеседник агентства.

В жалобе адвокаты Шестуна просят приговор отменить и признать его непричастным к инкриминируемым преступлениям. Они также просят прекратить уголовное преследование в отношении их подзащитного. Одним из пунктов апелляционной жалобы стало утверждение защиты, что в течение полугода судебные заседания с участием Шестуна проводились до позднего вечера четыре раза в неделю. Также защита указывает на нарушения статей 3 (запрет пыток) и 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека.

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) он незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.