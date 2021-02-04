Экс-министр образования Оренбургской области не признает вину по делу о взяточничестве

ТАСС, 4 февраля. Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов не признает свою вину в превышении полномочий, взяточничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

В четверг в Ленинском районном суде города Оренбурга состоялось первое заседание по уголовному делу Лабузова.

"Вячеслав Лабузов не признает вину по всем пунктам обвинения, сторона защиты также считает их необоснованными. Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, считая решение об утверждении обвинительного заключения необоснованным, принятым преждевременно, а само обвинительное заключение - не соответствующим требованиям УПК РФ. Мы считаем, что нарушена подследственность данного уголовного дела", - сказал Леонтьев.

По словам адвоката, по уголовным статьям, которые инкриминированы экс-министру, предварительное следствие должно производиться следователями регионального СК, при этом оно может производиться только следователями органа, выявившего эти преступления. "Уголовное же дело Лабузова было сначала возбуждено должностными лицами УФСБ региона по одной из статей УК, а потом его материалы по другим статьям были выделены и направлены в следственное управление СК РФ по Оренбургской области. Позднее зампрокурора области было принято решение о передаче их в следственный отдел регионального УФСБ для производства дальнейшего расследования. Решение о передаче уголовного дела в УФСБ не только является процессуально незаконным, но и лишено правовой целесообразности", - пояснил адвокат.

По словам Леонтьева, таким образом, следствие по уголовному делу в отношении Лабузова было проведено неуполномоченным органом, что влечет за собой незаконность всего предварительного расследования.

Уголовное дело в отношении Лабузова

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра образования региона Вячеслава Лабузова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2010 по 2018 год Лабузов, занимая должность министра, добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами. Таким способом он обеспечил заключение более 125 договоров на ремонт зданий школ и детских садов по всей области. Причем значительная их часть - на сумму около 1,5 млрд рублей - была заключена с подрядчиками без проведения конкурсных процедур.

Также Лабузов, как полагает следствие, получил взятки имуществом и услугами. Для него в одном из элитных поселков в пригороде Оренбурга построили жилой дом стоимостью более 48,5 млн рублей. Кроме того, чиновник трижды за счет тех же подрядчиков совершил туристические поездки за границу. Общая стоимость предоставленных ему путевок составила более 2 млн рублей. В целях легализации незаконно полученного имущества министр зарегистрировал дом и земельный участок, на котором он расположен, на свою дочь.

Лабузов занимал должность министра образования Оренбургской области с 2008 по 2018 год. В конце 2018 года сообщалось, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию, губернатор освободил его от занимаемой должности.