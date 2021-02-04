Власти Пермского края сообщили, что детей убитой женщины поместили в медучреждение

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты социальной службы начали работу с семьей убитой в Перми женщины, которая находилась в положении. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства социального развития, у нее остались малолетние дети, которых забрали в межучреждение.

"В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Специалисты органов опеки и попечительства дали консультацию родственникам по оформлению опеки над несовершеннолетними. С семьей работают социальные службы", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел поздно вечером 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми. По версии следствия, сожитель девушки вооружился ножом и нанес ей множественные ранения, затем он вышел на улицу, где расправился с отцом убитой. В настоящее время злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, девушке был 21 год, она была на третьем месяце беременности, у нее остались двое детей полутора лет и четырех месяцев.