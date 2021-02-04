Обвинение запросило пять лет колонии для активистки Шевченко из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд назначить активистке "Открытой России" из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко наказание в виде пяти лет колонии. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат подсудимой Сергей Ковалевич.

"Сегодня проходят прения сторон, прокурор запросил для моей подзащитной пять лет колонии", - сказал Ковалевич.

Следующее заседание, по его словам, состоится 8 февраля. Защитник отметил, что на нем суд выслушает реплики сторон, а также последнее слово Шевченко, которой не удалось выступить перед судом в четверг.

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

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