В больнице в Дагестане умерли мать и дочь, пострадавшие при взрыве газа в частном доме

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Получившие ожоги при взрыве газа в частном доме мать и дочь умерли в больнице Хасавюрта. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В больнице Хасавюрта скончались пострадавшие при взрыве газа в частном доме в Хасавюрте мать и дочь. К сожалению, у них были 100-процентные ожоги, и врачам не удалось их спасти", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что два человека пострадали в результате взрыва предположительно газовоздушной смеси в частном доме в Хасавюрте.