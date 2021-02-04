Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об обрушении СКК в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих сотрудников строительной компании, которых обвиняют в нарушении правил безопасности при работах в спортивно-концертном комплексе (СКК) "Петербургский", который рухнул в начале 2020 года во время демонтажа, в результате чего погиб рабочий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора ООО "Техснаб" Сергея Акименко, работников этого общества Николая Иванова и Дмитрия Смирнова. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, компания не заключила трудовой договор с погибшим рабочим Матвеем Кучеровым, а также с ним не провели инструктаж по технике безопасности. Согласно материалам дела, в ходе демонтажа кровли СКК мужчина покинул строительную люльку по указанию своих нанимателей, после чего часть стены комплекса обрушилась, мужчина упал с 40-метровой высоты и погиб.

Ранее в СК РФ сообщали, что завершили расследование уголовного дела после обрушения СКК. В ведомстве считают, что причиной обрушения стало проведение работ с грубым нарушением строительных норм. Адвокат потерпевшей стороны сообщал ТАСС, что родные погибшего рабочего намерены также заявить в суде гражданские иски к обвиняемым о компенсациях.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты. В начале 2020 года здание было разобрано, при демонтаже крыши произошло обрушение конструкций, в результате чего погиб рабочий. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года для проведения чемпионата мира по хоккею - 2023.